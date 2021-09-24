Общественный транспорт Екатеринбурга будет готов к зиме к 1 октября

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В рамках подготовки к холодному сезону специалисты ЕМУП «Гортранс» приступили к ревизии оборудования общественного транспорта, уделяя повышенное внимание системам, обеспечивающим тепло в кабинах водителей и пассажирских салонах. Работы должны завершиться к 1 октября, сообщает пресс-служба администрации города.



На обеспечении предприятия находится 455 трамвайных вагонов, 237 троллейбусов, 438 автобусов. Сотрудники «Гортранса» проверяют автономные подогреватели, отопители и печки, которые чинятся или заменяются при обнаружении дефектов. На входных группах транспортных парков, стоянок и мастерских приближается к концу ремонт и обслуживание компрессоров для обогрева помещений.



Также у транспорта ведется замена технических жидкостей, масла и смазок на зимние. Электрические машины и двигатели прошли дополнительную пропитку. Оконные и дверные проемы, а также вентиляционные люки утеплены и герметизированы, уплотнительные резинки на них проверены и заменены. Кроме того, в «Гортрансе» сформирован зимний запас деталей и запасных частей подвижного состава, топлива и горюче-смазочных материалов.



Помимо этого, специалисты изучают состояние городских трамвайных путей общей протяженностью 180 км и стрелочных переводов. Убирать от осадков рельсошпальную решетку будут 18 снегоочистителей.



В екатеринбургском метро идет подготовка оборудования воздушно-тепловых завес и местной вентиляции станций, очистка конвекторов отопления во всех помещениях и техническое обслуживание снегоуборочного агрегата.