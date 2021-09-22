В Свердловской области выявлено 515 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 сентября 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 134 тыс. 773 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 38 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 5 тыс. 976. За сутки из больниц выписан 471 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 124 тыс. 293 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 19 тыс. 706 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 333 тыс. 557 человек. За сутки зафиксировано 817 летальных случаев (всего 200 тыс. 625), выздоровели 16 тыс. 102 человека (всего 6 млн 542 тыс. 213).