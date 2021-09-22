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22.09.2021

ММК присоединился к 19-й международной выставке-форуму «Промышленный салон. Металлообработка»

УрБК, Магнитогорск, 22.09.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) присоединился к участию в 19-й международной выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка». Она будет длиться с 22 по 24 сентября 2021 года, уточняет управление информации и общественных связей предприятия.

Многоотраслевой выставочный проект Поволжья связан со станкостроением, металлообрабатывающим оборудованием, материалами для металлообработки. Также обсуждаться будет кузнечнопрессовое, гидравлическое и пневматическое оборудование, сварка и так далее.

ММК представит на форуме широкую линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Она обеспечивает высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий. Не уступая по своим характеристикам зарубежным аналогам, стали MAGSTRONG при этом являются импортозамещающими, имеют меньшую стоимость, что также позволяет снижать издержки потребителя.

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