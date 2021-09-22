На Среднем Урале более 70% населения проживает в условиях комплексной химической нагрузки

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области по состоянию на 2020 год в условиях комплексной химической нагрузки проживает 74,7% населения (в 2019 году — 76,7%). Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2020 году».



«При ранжировании факторов риска комплексной химической нагрузки лидирует химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного воздуха, второе и третье место делят нагрузка, связанная с загрязнением почвы и питьевой воды, четвертое место по итогам 2020 года занимает химическая нагрузка, связанная с загрязнением продуктов питания», — говорится в сообщении.



Согласно докладу, на Среднем Урале к территориям риска по комплексному химическому загрязнению относятся 16 муниципальных образований. В частности, Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Красноуральск, Арамиль, Кушва, Карпинск, Невьянск, Верхняя Салда, Артемовский, Алапаевск, Березовский, Ивдель, Нижняя Салда, Ачит, Богданович.



Среди загрязняющих атмосферный воздух веществ в Свердловской области выявлены диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, гидроксибензол, формальдегид и другие.