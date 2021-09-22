На Среднем Урале теплом обеспечено 88% жилищного фонда

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области к теплу подключено 88% жилищного фонда и 99% объектов социальной сферы. Полностью отопление дали в 74 муниципалитетах.



Как сообщает департамент информационной политики региона, в целом на Среднем Урале отапливается 82 млн кв. м. жилья и 5 тыс. 998 учреждений соцкультбыта.



В Екатеринбурге по состоянию на 16.00 21 сентября тепло подано в 77% многоквартирных домов и 97% объектов социальной сферы.