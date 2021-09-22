На Среднем Урале теплом обеспечено 88% жилищного фонда

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области к теплу подключено 88% жилищного фонда и 99% объектов социальной сферы. Полностью отопление дали в 74 муниципалитетах.
Как сообщает департамент информационной политики региона, в целом на Среднем Урале отапливается 82 млн кв. м. жилья и 5 тыс. 998 учреждений соцкультбыта.
В Екатеринбурге по состоянию на 16.00 21 сентября тепло подано в 77% многоквартирных домов и 97% объектов социальной сферы.
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Прокуратура Свердловской области организовала горячую линию по вопросам нарушения ...23.09.2019 К теплу в Свердловской области подключили более 60% жилого фонда
К утру 23 сентября в Свердловской области отапливается 61% жилищного фонда и 84,5% объектов социальной сферы. Об этом ...19.09.2017 За сутки в Свердловской области отопление получили 18% жилфонда
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. За прошедшие сутки в Свердловской области отопление дали в 18% жилищного фонда и 41% ...29.09.2014 В Свердловской области к теплу подключено 85% жилфонда
По данным на 28 сентября, в Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 59 из 94 муниципальных ...29.09.2014 В Свердловской области к теплу подключено 85% жилфонда
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2014. По данным на 28 сентября, в Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 59 ...