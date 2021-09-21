В Свердловской области выявлено 511 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 сентября 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 134 тыс. 258 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 37 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 5 тыс. 938. За сутки из больниц выписано 459 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 123 тыс. 822 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 19 тыс. 179 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 313 тыс. 851 человек. За сутки зафиксировано 812 летальных случаев (всего 199 тыс. 808), выздоровели 15 тыс. 437 человек (всего 6 млн 526 тыс. 111).