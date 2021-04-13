В Екатеринбурге появилась новая штрафстоянка для нарушителей ПДД

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное еженедельное оперативное совещание по актуальным вопросам городской повестки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
А. Орлов рассказал, что городские власти принимают меры по увеличению пропускной способности городских улиц. По его словам, для решения этой проблемы важно эффективно бороться с нарушителями правил дорожного движения (ПДД), которые паркуются вдоль улиц.
«Ранее А. Орлов давал поручение подготовить ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга» все необходимые документы, чтобы получить разрешение на деятельность по эвакуации и хранению транспортных средств. Документы были получены 30 апреля 2021 года, и теперь штрафная стоянка на улице Гурзуфской, 48а, рассчитанная на 150 машиномест, готова полноценно принимать транспорт нарушителей», — говорится в сообщении.
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