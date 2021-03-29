В Свердловской области выявлено 93 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 мая 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 89 тыс. 005 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 13 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 392. За сутки из больниц выписаны 99 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 82 тыс. 894 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 385 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 5 млн 044 тыс. 459 человек. За сутки зарегистрировано 404 летальных случая (всего 120 тыс. 406), выздоровели 9 тыс. 385 человек (всего 4 млн 661 тыс. 234).