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Глава Екатеринбурга подписал соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в малом бизнесе

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В День предпринимательства, вчера, 26 мая в администрации Екатеринбурга состоялось подписание трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соглашение будет регламентировать совместные обязательства и действия сторон, нюансы социально-трудовых отношений, в том числе соблюдения трудового законодательства.

Подписи под документом поставили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Координационного совета объединения профсоюзных организаций Екатеринбурга, депутат Государственной думы Андрей Ветлужских и президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филлипенков.

«В Екатеринбурге сегодня работает 116 тыс. предпринимателей и это мощная сила, с которой нельзя не считаться. Вы создаете рабочие места, вы выходите на новые рынки. И, вместе с тем, вы рискуете своими финансовыми ресурсами. Это касается общепита, промышленности, сферы услуг, грузовых и пассажирских перевозок. Ваша роль велика и в сокращении уровня безработицы, а также немаловажна в пополнении бюджета. Прошлый год мы прожили в сложнейших условиях, но тем и сильны уральские предприниматели, что не опустили руки и двигались вперед. За терпение, за понимание, сохранение рабочих мест я хотел бы вам сказать огромное, человеческое спасибо», — отметил Алексей Орлов.

Также в рамках встречи с уральскими предпринимателями было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией Екатеринбурга и Союзом малого и среднего бизнеса.

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