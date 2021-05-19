На должность прокурора Свердловской области назначен Борис Крылов

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил на пост прокурора Свердловской области Бориса Крылова. Об этом говорится в документе от 26 мая 2021 года, размещенном на интернет-портале правовой информации.
Борис Крылов, согласно указу, освобожден от ранее занимаемой должности заместителя прокурора Новосибирской области и назначен прокурором Свердловской области на 5 лет.
Ранее Совет Федерации (СФ) поддержал назначение Бориса Крылова на этот пост, после чего его кандидатура была представлена президенту РФ.
Как сообщал УрБК, неофициальная информация об отставке прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова появилась в феврале 2021 года. Он возглавлял надзорное ведомство с 2011 года. В настоящее время прокуратурой региона в статусе и. о. руководит Владимир Маленьких.
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