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Вчера, 13:25

В Свердловской области выявлено 94 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 мая 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 814 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 367. За сутки из больниц выписано 101 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 82 тыс. 693 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 373 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 5 млн 026 тыс. 168 человек. За сутки зарегистрировано 406 летальных случаев (всего 119 тыс. 600), выздоровело 9 тыс. 153 человека (всего 4 млн 642 тыс. 090).

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