Сформирована экспертная группа для выбора дизайна банкноты ЦБ с изображением Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Банк России опубликовал список экспертной группы по Уральскому федеральному округу для работы с дизайном банкноты номиналом 5 тыс. руб.
В состав группы вошли председатель правления НП «Союз бонистов» Александр Баранов, директор выставочного комплекса АО «Гознак» Наталья Ипатова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, историк Наталия Зазулина, краевед из Челябинска Юрий Латышев, руководитель школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков, писатель Анатолий Омельчук, академик Российской академии художеств, профессор, заведующий кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Хазин. Также в состав группы вошли эксперт-нумизмат Игорь Ширяков и специалист по банкнотам Владимир Таранков.
«На лицевой стороне модернизированных банкнот по-прежнему будут присутствовать символы российских городов, однако в их число войдут только столицы федеральных округов. На оборотной стороне появятся изображения достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены эти города», — говорится в сообщении.
Напомним, купюры с изображением Екатеринбурга планируется выпустить к 2023 году.
«Списки только опубликовались, они будут расширяться. В настоящий момент еще ведутся переговоры с рядом экспертов, в том числе и из Екатеринбурга, об участии в работе по подбору символов для новых банкнот. Кроме того, мы открыты к широкому диалогу. Если нам поступят предложения от специалистов, с обоснованиями и учетом озвученных нами критериев, мы их обязательно рассмотрим», — отметили в пресс-службе Банка России.
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил жителям города выбрать ...12.10.2017 Центробанк представил новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. С 12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 ...12.04.2016 ЦБ: В России выпустят купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей
УрБК, Москва, 12.04.2016. Банк России принял решение о дополнении существующего ряда банкнот номиналами 200 и 2 тыс. ...09.01.2014 ОАО «СКБ-банк»: ЦБ завершил изготовление памятных «олимпийских» банкнот
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2014. ФГУП «Гознак» завершил производство памятных банкнот Банка России номиналом 100 руб., ...23.11.2012 ООО КБ «Кольцо Урала»: идея введения купюры с изображением Екатеринбурга была попыткой популяризировать город
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2012. Директор федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» Аркадий Трачук ...