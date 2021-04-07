УрБК, Москва, 21.05.2021. Президент РФ Владимир Путин призвал оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары. Об этом он сообщил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская [экономическая] комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», — заявил В. Путин (цитата по ТАСС).
По его словам, также оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции в случае необходимости.
Следует отметить, что средние потребительские цены на сахар в Свердловской области за год выросли на 40% (данные Свердловскстата), на подсолнечное масло — на 17%.
Напомним, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на эти товары до конца I квартала 2021 года. В конце марта кабмин продлил заморозку цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.
Согласно достигнутым договоренностям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — 45 руб. за кг. На подсолнечное масло установлены предельные цены на уровне 95 руб. и 110 руб. соответственно.
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