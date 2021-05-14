В Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту пожара на мусорном полигоне в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с возгоранием полигона твердых коммунальных отходов на территории Березовского городского округа.
Как сообщает пресс-служба ведомства, земельный участок под свалкой оформлен в аренду компанией «Урал-Сот Плюс», 14 и 18 мая на полигон ТКО выезжали и. о. прокурора города Березовский и Свердловский межрайонный природоохранный прокурор.
«По требованию прокурора в связи с нарушением требований пожарной безопасности директор юридического лица привлечен к административной ответственности. По результатам надзорных мероприятий будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Еще в 2019 году по требованию природоохранного прокурора деятельность по складированию отходов на данном полигоне ТКО была признана незаконной, на юридическое лицо возложена обязанность провести рекультивацию земельного участка в течение 3 лет, уточняют в прокуратуре Свердловской области.
Как сообщал УрБК, возгорание на полигоне ТКО в Западной промзоне города Березовский произошло 14 мая 2021 года. Площадь пожара составила 600 кв. м., сообщали тогда в свердловском МЧС.
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