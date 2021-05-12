В Свердловской области выявлено 104 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 мая 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 107 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано одиннадцать летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 290. За сутки из больниц выписано 109 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 81 тыс. 949 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 920 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 965 тыс. 676 человек. За сутки зарегистрировано 390 летальных случаев (всего 116 тыс. 965), выздоровело 9 тыс. 561 человек (всего 4 млн 581 тыс. 787).