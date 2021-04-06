Число выявленных за неделю случаев ОРВИ в Свердловской области превысило эпидпорог на 10%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области с 10 по 16 мая этого года зарегистрировано 16 тыс. 944 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 10,1%, но на 2,1% ниже уровня прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за 19-ю календарную неделю зарегистрировано 8 тыс. 382 случая заболевания ОРВИ. По совокупному населению показатель на уровне эпидпорога и на 26 случаев ниже уровня прошлой недели.
Неблагополучными муниципалитетами по заболеваемости ОРВИ (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) на прошлой неделе признаны Богданович и Ревда.
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