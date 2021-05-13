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В Свердловской области выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 мая 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 003 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано девять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 279. За сутки из больниц выписано 110 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 81 тыс. 840 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 183 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 957 тыс. 756 человек. За сутки зарегистрировано 364 летальных случаев (всего 116 тыс. 575), выздоровело 8 тыс. 972 человек (всего 4 млн 572 тыс. 226).

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