Генеральный консул США Эми Сторроу покинула Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула уральскую столицу. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.
«Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока — до встречи, и желаю вам всего наилучшего!», — рассказала Э. Сторроу.
Напомним, что в апреле 2021 года Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз.
Ранее американские СМИ сообщали, что власти страны приняли решение временно приостановить работу дипломатического представительства в Екатеринбурге и полностью закрыть Генконсульство во Владивостоке.
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