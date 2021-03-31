Житель Первоуральска погасил задолженность по налогам только после ареста своего автомобиля Land Rover

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Первоуралец погасил задолженность по налогам только после ареста своего автомобиля Land Rover, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.





Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области



Житель Первоуральска накопил по налогам долг на общую сумму 130 тыс. руб. Соответствующую информацию передали судебным приставам, которые установили должнику крайний срок для добровольной оплаты задолженности. Мужчина эти требования проигнорировал.



После этого судебные приставы обнаружили и арестовали автомобиль мужчины Land Rover. В этот же день он погасил задолженность в полном объеме.