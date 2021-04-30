Транспортная прокуратура возбудила дело в отношении руководителя «Семеновского рудника» из-за схода вагонов на ЮУЖД

УрБК, Челябинск, 13.05.2021. Карталинская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода двух грузовых вагонов в районе станции Сибай Южно-Уральской железной дороги.



Напомним, инцидент произошел 12 апреля в районе примыкания к путям предприятия «Семеновский рудник».



«Установлено, что причиной схода стало расширение рельсовой колеи путей вследствие дефектности деревянных шпал. Мероприятия, направленные на предупреждение технических неисправностей, должностными лицами предприятия не проводились», — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.



Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации. Также приняты меры к устранению нарушений закона, железнодорожное полотно восстановлено.



В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».