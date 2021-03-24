Горожане поддержали присвоение Академическому статуса восьмого административного района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Жители Екатеринбурга одобрили внесение изменений в устав города для создания восьмого административного района Академический. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Во время прошедших 12 мая публичных слушаний 145 горожан из 146 присутствовавших проголосовали за дополнение перечня административно-территориальных единиц столицы Среднего Урала Академическим районом.



По словам депутата Екатеринбургской городской думы Михаила Матвеева, уже сейчас в Академическом проживают 120 тыс. горожан, и, по прогнозам, уже к 2030 году на территории района в 4,5 тыс. гектаров будут обитать порядка 290 тыс. жителей.



«Колоссальная работа, проведенная региональными и городскими властями с 2005 года, не имеет аналогов в современной России и, уверен, окажет влияние на развитие всей страны», — сообщил М. Матвеев.



В декабре 2019 года депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали законодательную инициативу главы муниципалитета о создании восьмого административного района в уральской столице — Академического. В июне 2020 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области согласовали решение гордумы о наименовании новой административной единицы, которое было принято по итогам опроса жителей уральской столицы. А уже 30 октября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования «Академический».



Как сообщал УрБК, также ранее за внесение изменений в Устав региона для создания восьмого административного района Академический проголосовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.



Отметим, что проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).