УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:04

Горожане поддержали присвоение Академическому статуса восьмого административного района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Жители Екатеринбурга одобрили внесение изменений в устав города для создания восьмого административного района Академический. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время прошедших 12 мая публичных слушаний 145 горожан из 146 присутствовавших проголосовали за дополнение перечня административно-территориальных единиц столицы Среднего Урала Академическим районом.

По словам депутата Екатеринбургской городской думы Михаила Матвеева, уже сейчас в Академическом проживают 120 тыс. горожан, и, по прогнозам, уже к 2030 году на территории района в 4,5 тыс. гектаров будут обитать порядка 290 тыс. жителей.

«Колоссальная работа, проведенная региональными и городскими властями с 2005 года, не имеет аналогов в современной России и, уверен, окажет влияние на развитие всей страны», — сообщил М. Матвеев.

В декабре 2019 года депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали законодательную инициативу главы муниципалитета о создании восьмого административного района в уральской столице — Академического. В июне 2020 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области согласовали решение гордумы о наименовании новой административной единицы, которое было принято по итогам опроса жителей уральской столицы. А уже 30 октября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования «Академический».

Как сообщал УрБК, также ранее за внесение изменений в Устав региона для создания восьмого административного района Академический проголосовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Отметим, что проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.03.2021 Академический район Екатеринбурга официально закреплен в Уставе Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о внесении изменений в ...

16.02.2021 Свердловское Заксобрание в первом чтении приняло законопроект о границах района Академический в Екатеринбурге

Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля 2021 года в первом чтении приняло законопроект об утверждении ...

16.02.2021 Свердловское Заксобрание в первом чтении приняло законопроект о границах района Академический в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля 2021 года в первом чтении ...

10.12.2020 Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о появлении Академического района на карте региона

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. Законодательное собрание Свердловской области на ближайшем заседании рассмотрит ...

10.06.2020 Свердловское Заксобрание утвердило итоги опроса о присвоении новому району Екатеринбурга наименования «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. Депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали решение Екатеринбургской гордумы о ...

Популярные новости
14.04.2021Екатеринбург на новых рельсах14.04.2021Малоэтажка в дефиците15.04.2021Новые возможности уральской медицины16.04.2021«НЕЙВУ» наказали за валюту15.04.2021Овощи надавили на инфляцию
Архив новостей
Май 2021 (187)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18