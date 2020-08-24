ЦБ предложил блокировать счета кибермошенников

Банк России планирует упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств граждан. Об этом рассказал «Известиям» заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.



По его словам, в настоящее время регулятор разрабатывает законопроект, который предполагает автоматическую блокировку банковских счетов злоумышленников или их подельников сразу после обращения предполагаемых жертв.



«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке. В Англии такие дела разбираются аналогичным способом с вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы, порядок этот предусматривает отсутствие необходимости присутствия на судебных заседаниях и стороны истца, и стороны ответчика», — отметил А. Сычев.



В настоящее время банки не могут в сжатые сроки блокировать счета кибермошенников. Для этого нужно, чтобы завершились все оперативно-следственные мероприятия и было вынесено судебное решение.



При этом блокировка счетов кибермошенников будет эффективной только в день совершения кражи. По данным издания, в 50% случаев злоумышленники снимают похищенные деньги в течение одного часа после перевода, в 47% — в течение двух-трех часов. И только в 3% инцидентов средства могут задержаться на счете до суток. Большинство мошенников используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя — подставное лицо.



По оценкам ЦБ, блокировка счетов злоумышленников позволит в несколько раз увеличить долю возврата похищенных средств граждан.



Независимый финансовый аналитик Константин Селянин перечислил основные риски новой инициативы регулятора.



«Во-первых, возможная блокировка счетов во внесудебном порядке вызывает серьезные опасения. Многое будет зависеть от конкретного человека, который принимает такие решения. Во-вторых, не совсем понятно, как ЦБ будет отличать счета кибермошенников от прочих. В конце концов, есть переводы от одного физического лица другому. Не будут ли случайно блокировать счета добросовестных граждан? В-третьих, есть серьезные опасения, что эта мера будет действенной. Сейчас достаточно всего несколько секунд или минут, чтобы «прокрутить» похищенные средства через десятки разных счетов», — сообщил К. Селянин.



Напомним, что в I квартале 2021 года жертвами кибермошенников стали 1 тыс. 644 жителя Свердловской области.



Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых, в сети злоумышленников угодили люди разных профессий и возрастов.



«Прошу запомнить основные методы, которыми пользуются преступники. Вам могут позвонить и сообщить, что кто-то из родных совершил ДТП. А для того, чтобы избежать тюрьмы, потребуют крупную сумму денег. Свяжитесь с близкими и проверьте, насколько эта информация соответствует действительности. Вам могут сказать, что необходимо снять порчу. Старая, но по-прежнему действующая схема обмана. Возможно запугивание взломом вашего банковского счета, проведением «подозрительных операций» с ним, оформлением кредита без ведома владельца счета. Могут попросить продиктовать по телефону реквизиты банковской карты, пин-коды из смс-сообщений, CVV-коды с обратной стороны карты. Могут напугать «компьютерной атакой» на телефон, предложить установить специальное приложение для защиты. Аферисты могут представляться сотрудниками любых правоохранительных ведомств, могут звонить с подменных телефонных номеров, идентичных реальным государственным ведомствам, и так далее», — рассказал В. Горелых.



Отметим, что активность киберпреступников выросла не только в Свердловской области, но и во всей стране. Так, по итогам 2020 года злоумышленники похитили со счетов россиян около 9,8 млрд руб. (данные ЦБ), что в 1,5 раза больше уровня предыдущего года. При этом банки возместили клиентам лишь 11,3% потерянных средств (1,1 млрд руб.).



Фото с сайта cbr.ru