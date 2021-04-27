В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 14%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области с 3 по 9 мая по предварительным диагнозам зарегистрировано 811 случаев внебольничных пневмоний, что на 16,6% ниже уровня прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Пышминский, Арамильский, Горноуральский, Артинский, Полевской, Каменский, Рефтинский, Сысертский городские округа, а также Староуткинск, Первоуральск и Нижняя Салда.
В Екатеринбурге по предварительным диагнозам зарегистрирован 381 случай внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 14%.
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