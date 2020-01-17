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В аэропорту Кольцово к 2035 году построят независимую взлетно-посадочную полосу

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово в период с 2030 по 2035 годы запланировано строительство второй независимой взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится в стратегии развития транспортного комплекса региона до 2035 года, утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым.

«Данные мероприятия уже включены в разработанную Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», — говорится в документе.

В аэропорту Кольцово к 2035 году построят независимую взлетно-посадочную полосу
Изображение из стратегии развития транспортного комплекса Свердловской области до 2035 года

По оценке авторов документа, пропускная способности аэропорта с 2030 по 2035 годы должна возрасти с 8,8 млн пассажиров в год до 15 млн.

Ранее УрБК писал, что в аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал.

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