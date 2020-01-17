Новости дня

В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



По его словам, реконструкция необходима, так как в 2010 году аэропорт обслуживал только 1 млн пассажиров в год, в 2019 году — уже 8 млн пассажиров, по прогнозу на 2030 год — 16 млн пассажиров.



Со слов Евгения Куйвашева, реконструкция аэропорта будет проходить силами компании «Аэропорты России», которая владеет Кольцово.



«К Универсиаде в 2023 году мы реконструкцию должны будем закончить, и наш аэропорт сможет принимать 16 млн человек. Но мы рассматриваем возможность строительства еще одного терминала уже в другую сторону. Предложения «Аэропорты регионов» разрабатывают», — отметил губернатор.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:51</span><br /><strong>В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092622-v-aeroportu-kolcovo-k-2023-godu-mogut-postroit-novyy-terminal.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: