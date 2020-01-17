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В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал

17 январь 2020 (13:51)

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, реконструкция необходима, так как в 2010 году аэропорт обслуживал только 1 млн пассажиров в год, в 2019 году — уже 8 млн пассажиров, по прогнозу на 2030 год — 16 млн пассажиров.

Со слов Евгения Куйвашева, реконструкция аэропорта будет проходить силами компании «Аэропорты России», которая владеет Кольцово.

«К Универсиаде в 2023 году мы реконструкцию должны будем закончить, и наш аэропорт сможет принимать 16 млн человек. Но мы рассматриваем возможность строительства еще одного терминала уже в другую сторону. Предложения «Аэропорты регионов» разрабатывают», — отметил губернатор.

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