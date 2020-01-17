Новости дня
В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал
17 январь 2020 (13:51)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По его словам, реконструкция необходима, так как в 2010 году аэропорт обслуживал только 1 млн пассажиров в год, в 2019 году — уже 8 млн пассажиров, по прогнозу на 2030 год — 16 млн пассажиров.
Со слов Евгения Куйвашева, реконструкция аэропорта будет проходить силами компании «Аэропорты России», которая владеет Кольцово.
«К Универсиаде в 2023 году мы реконструкцию должны будем закончить, и наш аэропорт сможет принимать 16 млн человек. Но мы рассматриваем возможность строительства еще одного терминала уже в другую сторону. Предложения «Аэропорты регионов» разрабатывают», — отметил губернатор.
По его словам, реконструкция необходима, так как в 2010 году аэропорт обслуживал только 1 млн пассажиров в год, в 2019 году — уже 8 млн пассажиров, по прогнозу на 2030 год — 16 млн пассажиров.
Со слов Евгения Куйвашева, реконструкция аэропорта будет проходить силами компании «Аэропорты России», которая владеет Кольцово.
«К Универсиаде в 2023 году мы реконструкцию должны будем закончить, и наш аэропорт сможет принимать 16 млн человек. Но мы рассматриваем возможность строительства еще одного терминала уже в другую сторону. Предложения «Аэропорты регионов» разрабатывают», — отметил губернатор.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Кольцово изменилась система оповещения опаздывающих пассажиров
- Расходы на инвестиционную программу ОАО «Аэропорт Кольцово» до 2020 года составят более 6 млрд рублей
- В Кольцово планируется строительство многоуровневого паркинга
- Пассажиропоток аэропорта Кольцово по итогам 2012 года увеличился на 12,7%
- Грузовой терминал аэропорта Кольцово откроется на следующей неделе