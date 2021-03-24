«Атомстройкомплекс» открыл первый магазин стройматериалов с ценами от производителя

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Компания «Атомстройкомплекс» открыла первый розничный магазин стройматериалов собственного производства. Торговая точка одного из крупнейших строительных холдингов Урала расположена в городе Березовском, по адресу ул. Чапаева, 39.



Как сообщает пресс-служба компании, на сегодняшний день в структуру «Атомстройкомплекса» входит десяток подразделений по производству основных стройматериалов. Ранее предприятия отгружали только оптовые партии крупным потребителям.







Основу ассортимента торговой точки в Березовском составят твинблоки, минераловатный утеплитель, силикатный кирпич, тротуарная плитка. Для хранения продукции предусмотрен вместительный склад.



В розничном магазине «Атомстройкомплекса» частные клиенты смогут приобрести по заводской цене минимальные партии стройматериалов, которые обычно нужны, например, при строительстве загородного дома, выполнении перепланировок и ремонтов.







«Фирменное качество строительства «Атомстройкомплекса» складывается из нескольких составляющих: профессионального проектирования, высококачественных строительно-монтажных работ и, безусловно, качественных материалов. С открытием розничного магазина «Атомстройкомплекса» любой житель области сможет применять те же материалы, какие применяются при строительстве жилых домов одним из ведущих застройщиков. Здесь же можно будет получить квалифицированную консультацию по работе с материалами», — рассказывает исполнительный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Алексей Кузнецов.



Стратегия развития «Атомстройкомплекса» предполагает рост производительности предприятий компании и повышение доступности качественных стройматериалов в Свердловской области. Строительный холдинг модернизирует свои заводы, расширяет регион поставок, внедряет современные информационные сервисы для доставки материалов потребителям.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»