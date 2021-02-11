Число взлетно-посадочных операций в Кольцово в майские праздники 2020 года сократилось в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. В майские праздники 2020 года из-за пандемии COVID-19 число взлетно-посадочных операций в Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») снизилось в пять раз. За этот же период 2019 года из Екатеринбурга было выполнено 1 тыс. 405 авиарейсов.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, в период с 1 по 10 мая 2021 года в Кольцово запланировано к выполнению 1 тыс. 384 рейса. В праздники из Екатеринбурга будут доступны 49 российских и 12 зарубежных направлений полетов.



«Самым популярным зарубежным маршрутом из Кольцово станет Дубай, за 10 дней туда отправится 8 рейсов. Также уральцы смогут улететь в Ларнаку, Каир, Минск, Ереван и другие города. Для любителей необычных туристических маршрутов открыт прямой рейс в Иссык-Куль (Киргизия) к одному из 30 крупнейших озер в мире», — рассказали в пресс-службе Кольцово.



По направлению курортов черноморского побережья в майские праздники из екатеринбургского аэропорта запланировано до 12 вылетов в сутки, которые будут выполнять 7 авиакомпаний.



Также для уральцев будут доступны прямые рейсы в Казань (13 рейсов за 10 дней), Нижний Новгород (9 рейсов), Калининград (6 рейсов), Минеральные Воды (6 рейсов), Ростов-на-Дону (8 рейсов) и рейсы по 20 субсидируемым внутрироссийским маршрутам, в том числе в Братск, Чебоксары, Киров и Ульяновск, уточняет пресс-служба аэропорта.