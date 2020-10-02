Распадская угольная компания и Orange Business Services запустили IoT-проект по позиционированию автотранспорта при разгрузке угля

УрБК, Екатеринбург. 28.04.2021. Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская».



Как сообщает управление по связям с общественостью РУК, разработанная система позволяет обогатителям круглосуточно в автоматическом режиме контролировать разгрузку транспорта и избегать пересортицы угля — смешивания разных марок. ИТ-решение заранее предупреждает о неправильной разгрузке угля, что минимизирует риск смешивания разных марок.



«На открытом складе ОФ «Распадская» размером 200 на 200 метров каждая марка разгружается в определенном секторе — штабеле. Неправильное место разгрузки может привести к смешению угля разных марок, что в итоге может повлиять на качество концентрата, отправляемого потребителю», — рассказали в управлении по связям с общественностью РУК.



Для отслеживания точки разгрузки угля в реальном времени площадку склада оснастили комплексом стационарных телеметрических модулей (анкеров) системы позиционирования по технологии RTLS.



100 самосвалов, перевозящих уголь, оборудовали цифровыми транспортными метками, которые считывают информацию о поднятом кузове или получают ее от дополнительно установленных индуктивных датчиков.



Таким образом, цифровой помощник может с точностью до метра определить координаты машины, заезжающей на склад, проследить маршрут ее движения.



Для работы ИТ-инфраструктуры используются защищенные от попадания воды и пыли промышленные наружные точки доступа Wi-Fi производства Cisco. Базовые станции, метки и точки доступа упакованы в специальные термочехлы, чтобы оборудование могло работать при экстремально низких температурах (до -50 градусов по Цельсию).



Также в кабинах самосвалов установлены светозвуковые маячки. При попытке поднять кузов и разгрузить уголь не в том месте система предупреждает водителя о возможной ошибке. Сообщение также оперативно поступает диспетчеру и руководителям предприятия.



ОФ «Распадская» — крупнейшая обогатительная фабрика в России по переработке коксующихся углей всех основных марок. Сюда круглосуточно поступает до 40 тыс. т рядового угля с шахт и разрезов компании, уточняют в РУК.