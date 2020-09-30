В Екатеринбург заходит вторая сеть проката электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Екатеринбурге замечены электросамокаты крупной сети проката Urent. Первые транспортные средства синей расцветки появились в районе станции метро Площадь 1905 года.
Компания начала свою работу с аренды велосипедов и самокатов в Сочи, постепенно открывая филиалы в других городах России. Пока на официальном сайте копании Екатеринбург в качестве города присутствия не обозначен.
Urent стал второй сетью проката, самокаты которой появились в Екатеринбурге. Напомним, что федеральная сеть проката самокатов Whoosh начала работу в Екатеринбурге в прошлом году. В летнем сезоне 2020 года на улицах города было более 120 самокатов под этим брендом. В 2021 году Whoosh увеличила и полностью обновила парк транспортных средств. Сезон был открыт в начале апреля.
Появление в Екатеринбурге второго сервиса проката электросамокатов может привести к конкуренции и, как следствие, снижению цен. Пока они остаются достаточно высокими — 30 руб. за начало поездки и 5 руб. за каждую минуту пользования транспортным средством. В среднем использование самоката в городе обходится дороже, чем такси на сопоставимое расстояние.
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Компании шеринга электросамокатов не опасаются за бизнес из-за поправок о статусе ...12.08.2020 «ММК-МЕТИЗ» возобновляет поставку калиброванного проката для «АвтоВАЗа»
УрБК, Магнитогорск, 12.08.2020. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» совместно с ПАО «Магнитогорский ...25.07.2019 МЧС предлагает избавиться от несогласованного проката лодок на городском пруду Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) на заседании оргкомитета по ...28.04.2010 «Утомленные солнцем-2» собрали в первые выходные $3,7 млн
«Утомленные солнцем: Предстояние» собрали в первые выходные проката 108 миллионов рублей. Цифра только выглядит ...30.01.2009 В Екатеринбурге растет число обращений в пункты проката
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2009. В Екатеринбурге растет число обращений в пункты проката. Особенно это коснулось услуги ...