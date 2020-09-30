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В Екатеринбург заходит вторая сеть проката электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Екатеринбурге замечены электросамокаты крупной сети проката Urent. Первые транспортные средства синей расцветки появились в районе станции метро Площадь 1905 года.

Компания начала свою работу с аренды велосипедов и самокатов в Сочи, постепенно открывая филиалы в других городах России. Пока на официальном сайте копании Екатеринбург в качестве города присутствия не обозначен.

В Екатеринбург заходит вторая сеть проката электросамокатов

Urent стал второй сетью проката, самокаты которой появились в Екатеринбурге. Напомним, что федеральная сеть проката самокатов Whoosh начала работу в Екатеринбурге в прошлом году. В летнем сезоне 2020 года на улицах города было более 120 самокатов под этим брендом. В 2021 году Whoosh увеличила и полностью обновила парк транспортных средств. Сезон был открыт в начале апреля.

Появление в Екатеринбурге второго сервиса проката электросамокатов может привести к конкуренции и, как следствие, снижению цен. Пока они остаются достаточно высокими — 30 руб. за начало поездки и 5 руб. за каждую минуту пользования транспортным средством. В среднем использование самоката в городе обходится дороже, чем такси на сопоставимое расстояние.

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