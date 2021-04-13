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Глава Екатеринбурга провел рабочую встречу с послом Республики Беларусь в РФ

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко, сообщает пресс-служба городской администрации.

А. Орлов напомнил, что к Чемпионату мира по футболу в 2018 году Екатеринбург закупил 59 автобусов Минского автозавода. В 2020 году город приобрел еще 9 белорусских автобусов большой вместимости.

В. Семашко предложил развивать еще несколько направлений сотрудничества между Минском и Екатеринбургом. Речь о возможном участии белорусских компаний в обустройстве транспортной инфраструктуры и обновлении пассажирского автопарка в рамках подготовки уральской столицы к Всемирным студенческим играм 2023 года. Другие перспективные направления сотрудничества — поставка лифтового оборудования и коммунальной техники, переработка мусора, реконструкция очистных сооружений в системе жилищно-коммунального хозяйства Екатеринбурга.

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы реализации белорусскими строительными организациями проектов по возведению объектов социального назначения (школ, детских садов и других) на территории уральской столицы, а также оснащение объектов энергосберегающим и энергоэффективным теплооборудованием.

Алексей Орлов пообещал рассмотреть все предложения белорусских партнеров.

«Обновление парка коммунальной техники очень важно, ведь лицо города — чистые улицы. Я много раз бывал в Минске, мне нравится, как содержится город. Также мы планируем заменить не менее 150 лифтов в городе и с удовольствием рассмотрим ваше предложение. Очистка стоков — тоже актуальная проблема, и мы обязательно изучим предлагаемые технологии», — сообщил А. Орлов.

Напомним, что в феврале А. Орлов презентовал комплексную программу развития Екатеринбурга «Пять Д», сформулированную в виде пяти ключевых направлений. Одним из них является интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).

Кроме того, драйверами программы являются совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»), создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»).

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