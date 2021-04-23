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В Свердловской области выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 833 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 15 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 065. За сутки из больниц выписано 117 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 79 тыс. 478 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 053 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 779 тыс. 425 человек. За сутки зарегистрировано 392 летальных случая (всего 108 тыс. 980), выздоровело 8 тыс. 039 человек (всего 4 млн 402 тыс. 678).

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