В Свердловской области выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 апреля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 833 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано 15 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 065. За сутки из больниц выписано 117 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 79 тыс. 478 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 053 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 779 тыс. 425 человек. За сутки зарегистрировано 392 летальных случая (всего 108 тыс. 980), выздоровело 8 тыс. 039 человек (всего 4 млн 402 тыс. 678).
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 109 новых случаев заражения ...23.04.2021 В Свердловской области выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения ...20.04.2021 В Свердловской области выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения ...13.04.2021 На Среднем Урале выявлено 130 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев заражения ...12.03.2021 В Свердловской области выявлено 152 новых случая заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заражения ...