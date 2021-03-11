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Сегодня, 13:04

Доля долл. США в расчетах за российский экспорт впервые упала ниже 50%

УрБК, Москва, 27.04.2021. Доля долл. США в расчетах за российский экспорт в IV квартале 2020 года составила 48,3%, сообщает Bloomberg.

Показатель впервые опустился ниже 50%. Равно год назад, в IV квартале 2019 года, доля долл. США в расчетах за российский экспорт составляла 61%, передает «Прайм».

Аналитики отмечают, что использование американской валюты сокращается из-за роста популярности евро при торговле между Россией и Китаем. В IV квартале 2020 года доля расчетов в европейской валюте между двумя странами превысила 80%.

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