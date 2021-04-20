В Екатеринбурге заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю выросла на 18%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. В Свердловской области за неделю с 19 по 25 апреля по предварительным диагнозам зарегистрировано 964 случая внебольничных пневмоний, что на 10,58% ниже уровня прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 314 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 18,41%.
Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Нижняя Салда, Староуткинск, Ревда, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Верхнее Дуброво, Первоуральск, а также Пышминский, Полевской, Волчанский, Режевской, Асбестовский городские округа, Алапаевский район.
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