В Екатеринбурге заболеваемость внебольничной пневмонией за неделю выросла на 18%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области с 12 по 18 апреля по предварительным диагнозам зарегистрировано ...

В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 14,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Свердловской области с 15 по 21 марта по предварительным диагнозам зарегистрировано 1 ...

В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 22,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. В Свердловской области за 9-ю календарную неделю по предварительным диагнозам ...

В Свердловской области число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 18%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 января 2021 года по предварительным ...

В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло почти на 20%

Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области с начала 2021 года превышен на 77%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. За первую неделю 2021 года эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ...