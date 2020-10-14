ЕВРАЗ НТМК завершил модернизацию канализационной системы на коксохимическом производстве

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. ЕВРАЗ НТМК завершил модернизацию ливневой и канализационной насосных станций, что позволит исключить сброс сточных вод коксохимического производства, сообщает пресс-служба компании.
В этот природоохранный проект компания вложила более 160 млн руб. После проведения работ производительность станции возросла до 600 кубометров в час.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
В рамках технического перевооружения были установлены три новых агрегата. Также внедрена автоматическая система управления и созданы необходимые для работы оборудования условия по температуре и влажности.
Кроме того, проведен ремонт здания, а также заменены система внешнего и внутреннего электроснабжения и грузоподъемные механизмы. Для перекачки стоков от канализационной насосной станции № 17 установлены новые напорные канализационные водоводы, это привело к полному прекращению утечек воды и исключает внеплановые остановки.
На ливневой насосной станции, аккумулирующей и распределяющей ливневые стоки коксохимического производства, выполнен ремонт технологических трубопроводов, проведен ремонт здания станции, отопления и вентиляции, автоматизирована система управления, смонтирована брызгальная система для охлаждения воды, которая позволяет увеличить потребление воды на собственные нужды и приводит к снижению объема сточных вод.
«Этот проект не только дает ощутимый экологический эффект производству, но и позволяет значительно снизить затраты комбината в области водных ресурсов. Работа по переходу ЕВРАЗ НТМК на полностью замкнутый цикл водоснабжения продолжается», — сказал директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.
Ранее компания начала реализацию нового природоохранного проекта. В Новокузнецке запущено строительство современного полигона твердых промышленных отходов, сдача которого запланирована на август 2021 года.
Общий размер инвестиций в природоохранный проект составляет более 500 млн руб. Объект предназначен для размещения отходов 4-5 классов опасности, образующихся в процессе работы ЕВРАЗ ЗСМК.
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