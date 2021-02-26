На ЕВРАЗ ЗСМК к августу 2021 года построят полигон твердых промышленных отходов

УрБК, Москва, 26.04.2021. На комбинате ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке началось строительство современного полигона твердых промышленных отходов, сдача которого запланирована на август 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Общий размер инвестиций в природоохранный проект составляет более 500 млн руб. Объект предназначен для размещения отходов 4-5 классов опасности, образующихся в процессе работы ЕВРАЗ ЗСМК.



На полигоне будут действовать две функциональные зоны. В административно-хозяйственной появятся операторная с бытовыми помещениями для обслуживающего персонала, а также весовой комплекс для взвешивания и учета поступающих отходов.







Вторая зона — производственная. Здесь разместят участок складирования и объекты для сбора и очистки вод. Для того чтобы исключить загрязнение грунтовых и подземных вод, на участке складирования установят противофильтрационный экран из геомембраны. Для отвода стоков с территории спроектирована сеть каналов, по которым вода будет поступать на очистные сооружения, а потом повторно использоваться для полива полигона и технологических дорог.



Отмечается, что накануне были проведены общественные слушания с участием комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Новокузнецка, общественности и других специалистов для выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.







Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Экологический объект будет полностью соответствовать всем санитарным нормам. Вместимость нового полигона — порядка 3 млн т твердых промышленных отходов. Расчетный срок использования — 25 лет. Площадь земельного участка — 15 га.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа