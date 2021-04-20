На Среднем Урале число покупок новых легковых автомобилей в I квартале снизилось на 11,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. В Свердловской области в I квартале 2021 года было куплено 10 тыс. 593 новых легковых автомобиля, что на 11,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года (11 тыс. 985 ед.). Об этом говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».



С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку в рейтинге аналитического агентства «Автостат» по динамике покупок новых легковых автомобилей в регионах РФ в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидирующие позиции в этом списке заняли Москва (46,4 тыс. ед.), Московская область (27,2 тыс. ед.), Санкт-Петербург (21,4 тыс. ед.), Республика Татарстан (14,8 тыс. ед.) и Краснодарский край (14,7 тыс. ед.).



При этом, согласно данным «Автостата», этот показатель за указанный период снизился почти во всех 30 регионах РФ, представленных в рейтинге. Исключениями стали только Новосибирская область (плюс 7,1%), Краснодарский край (плюс 1,1%) и Вологодская область (плюс 1,1%).



В целом по стране объем рынка новых легковых автомобилей в I квартале этого года сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 346,5 тыс. ед. (в I квартале 2020 года — 375,6 тыс. ед.).