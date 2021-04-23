В Свердловской области выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 апреля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 727 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 050. За сутки из больниц выписано 115 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 79 тыс. 361 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 803 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 771 тыс. 372 человека. За сутки зарегистрировано 356 летальных случаев (всего 108 тыс. 588), выздоровел 6 тыс. 631 человек (всего 4 млн 394 тыс. 639).
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