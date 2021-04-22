АСВ выплатит страховое возмещение 17 тыс. вкладчиков банка «НЕЙВА» из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит страховое возмещение 22 тыс. вкладчиков банка «НЕЙВА», говорится на сайте АСВ.



«Согласно реестру обязательств БАНК «НЕЙВА» ООО, за выплатой страхового возмещения на сумму 5,6 млрд руб. могут обратиться порядка 22 тыс. вкладчиков, в том числе 3,2 тыс. юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться в 12 субъектах РФ, в том числе в Свердловской области за выплатой страхового возмещения на сумму 4,8 млрд руб. могут обратиться порядка 17 тыс. вкладчиков», — говорится в сообщении.



Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться с 26 апреля 2021 года через ФК «Открытие».



При этом АСВ попросило вкладчиков банка «НЕЙВА» воздержаться от обращения в банк-агент в периоды повышенной нагрузки, в том числе в первые дни выплат.



Напомним, об отзыве лицензии у банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге стало известно 16 апреля. Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».