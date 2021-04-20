ФК «Открытие» будет выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка «НЕЙВА»

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Финансовая корпорация (ФК) «Открытие» будет выплачивать страховые возмещения вкладчикам екатеринбургского банка «НЕЙВА».
Как говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты начнутся уже 26 апреля.
«АСВ будет задействована сеть из 22 структурных подразделений банка-агента, которая позволит осуществлять выплату страхового возмещения во всех населенных пунктах 10 субъектов Российской Федерации, где находились отделения банка, в том числе в Свердловской области выплата будет осуществляться подразделениями банка-агента в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Новоуральске, Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.
Напомним, об отзыве лицензии у банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге стало известно 16 апреля. Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА» допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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