УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:06

В Свердловской области выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 384 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 16 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 008. За сутки из больниц выписано 127 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 78 тыс. 991 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 840 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 744 тыс. 961 человек. За сутки зарегистрировано 398 летальных случаев (всего 107 тыс. 501), выздоровели 9 тыс. 407 человек (всего 4 млн 371 тыс. 214).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.04.2021 В Свердловской области выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения ...

14.04.2021 В Свердловской области выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения ...

13.04.2021 На Среднем Урале выявлено 130 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев заражения ...

17.03.2021 В Свердловской области выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 169 новых случаев заражения ...

09.03.2021 В Свердловской области выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 156 новых случаев заражения ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей24.03.2021Освобождение «Бажовской»24.03.2021Лидеры строительного рынка Свердловской области26.03.2021Туроператоры ждут открытия границ25.03.2021ТРК «КомсоМОЛЛ» продают за 1,44 млрд рублей
Архив новостей
Апрель 2021 (556)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18