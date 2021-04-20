В Свердловской области выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 384 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 16 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 008. За сутки из больниц выписано 127 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 78 тыс. 991 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 840 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 744 тыс. 961 человек. За сутки зарегистрировано 398 летальных случаев (всего 107 тыс. 501), выздоровели 9 тыс. 407 человек (всего 4 млн 371 тыс. 214).