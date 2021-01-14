В Челябинской области задержаны предполагаемые участники аферы с бронированием и продажей автозапчастей

УрБК, Челябинск, 23.04.2021. Сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Челябинской области задержали предполагаемых членов преступной группы, которые могут быть причастны к крупной мошеннической схеме.



Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, афера проводилась под предлогом бронирования мест отдыха в приморских пансионатах, продажи автошин, топливных карт и автозапчастей. Средства граждан, которые были переданы за несуществующие услуги, члены ОПГ (по версии следствия) присваивали себе.



«Установлено 24 эпизода противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, превысила 1 млн руб.», — говорится в сообщении.



Предполагаемым организатором преступной схемы оказался 30-летний житель Южного Урала, его возможные сообщники являются уроженцами Челябинской, Курганской и Московской областей.