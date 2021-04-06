На семи аварийных участках дорог в Екатеринбурге установят новые светофорные объекты

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Новые светофоры в этом году будут установлены на перекрестках улиц Волгоградской и Громова, Данилы Зверева и Ирбитской, а также на пяти нерегулируемых пешеходных переходах в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



О принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортного травматизма народных избранников проинформировали заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Вадим Буйдалин.



Как рассказал С. Яскевич, помимо установки светофоров, в 2021 году на восьми участках дорог в Екатеринбурге будут оборудованы искусственные неровности. Впервые они будут выполнены в желтом цвете.



«Предыдущие неровности были черного цвета, с желтой светоотражающей пленкой сверху. Пока они новые, пленку прекрасно видно. Когда же автомобилисты начинают ездить на шипованной резине, пленка очень быстро истирается, и неровность перестает быть видна. В этом году мы закупаем новые искусственные неровности желтого цвета, и даже при истирании какой-то их части они будут прекрасно видны», — сказал С. Яскевич.



Также, по его словам, в этом году будут значительно увеличены объемы разметки термопластиком, который является более устойчивым к истиранию по сравнению с краской.



По словам В. Буйдалина, за I квартал 2021 года количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан по сравнению с тем же периодом 2020 года незначительно снизилось. Также отмечено и снижение уровня тяжести последствий в ДТП.