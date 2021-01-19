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Свердловская область получила более 500 тыс. доз вакцин от коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Свердловская область за все время получила более 500 тыс. доз вакцин от коронавируса. Об этом сегодня на брифинге в Екатеринбурге заявил замглавы региона Павел Креков.

По его словам, эта цифра учитывает поставки в государственные учреждения, а также по линии ЗАТО и Центрального военного округа.

«В минувший понедельник мы получили 55-56 тыс. доз. В ближайшие день-два получим еще около 4 тыс. доз. С учетом поставок по линии ЗАТО и Центрального военного округа за эту неделю мы получим около 100 тыс. доз. Основную долю поставок по-прежнему занимает хорошо себя зарекомендовавшая вакцина «Спутник V». В ближайшее время будут расти объемы поставок вакцины от «Вектора». Через день-два мы получим около 4,5 тыс. доз. Предполагаю, что в июне начнутся поставки третьей вакцины от Центра имени Чумакова», — заявил П. Креков.

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