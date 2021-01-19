Свердловская область получила более 500 тыс. доз вакцин от коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Свердловская область за все время получила более 500 тыс. доз вакцин от коронавируса. Об этом сегодня на брифинге в Екатеринбурге заявил замглавы региона Павел Креков.
По его словам, эта цифра учитывает поставки в государственные учреждения, а также по линии ЗАТО и Центрального военного округа.
«В минувший понедельник мы получили 55-56 тыс. доз. В ближайшие день-два получим еще около 4 тыс. доз. С учетом поставок по линии ЗАТО и Центрального военного округа за эту неделю мы получим около 100 тыс. доз. Основную долю поставок по-прежнему занимает хорошо себя зарекомендовавшая вакцина «Спутник V». В ближайшее время будут расти объемы поставок вакцины от «Вектора». Через день-два мы получим около 4,5 тыс. доз. Предполагаю, что в июне начнутся поставки третьей вакцины от Центра имени Чумакова», — заявил П. Креков.
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. В ближайшее время на Средний Урал поступят две партии вакцин против COVID-19 по 60 тыс. ...12.01.2021 Свердловские власти планируют вернуть к штатному режиму работы до 500 мест в больницах
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. Свердловский оперштаб рассматривает вопрос о возвращении в коечный фонд плановой ...10.12.2020 В Свердловскую область привезли первую крупную партию вакцины от COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. В Свердловскую область 12 декабря 2020 года доставили первую партию вакцины «Спутник V» ...09.12.2020 В Свердловской области задействуют 19 прививочных пунктов для вакцинации населения против COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Первую партию из 1 тыс. вакцин «Спутник V» доставят в Свердловскую область уже завтра, ...06.04.2020 Свердловская область больше не будет отправлять анализы в Новосибирск для подтверждения коронавируса
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2020. Свердловская область больше не будет отправлять анализы в новосибирский научный центр ...