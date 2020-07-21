В Екатеринбурге возобновилась работа визового центра Греции

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге возобновилась работа визового центра (ВЦ) Греции, сообщает Ассоциация туроператоров России.



Также перезапустили работу учреждения в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а также Ростове-на-Дону. С 21 апреля 2021 года можно будет оформить визы в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.



«ВЦ принимают заявления только по предварительной записи, которую можно произвести онлайн. В связи с антиковидными требованиями, посетителей ВЦ ждет температурный скрининг на входе. Ношение масок и перчаток является обязательным», — говорится в сообщении.



По-прежнему не работают визовые центры Греции в Челябинске, Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Красноярске, Омске, Перми, Саратове, Смоленске, Уфе, Владивостоке, Вологде, Воронеже и Великом Новгороде.