Вход в Шарташский лесопарк в Екатеринбурге может остаться бесплатным

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин назвал «дискуссионным вопросом» решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об установлении платы за вход на охраняемую природную территорию.



В конце прошлой недели стало известно, что глава региона Е. Куйвашев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2031 года посещение Шарташского лесного парка в Екатеринбурге станет платным и составит 0,5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.



Как написал на своей странице в Facebook А. Зиганшин, практика взимания платы за посещение природных парков существует давно и применяется в том числе на территории Свердловской области, например в природном парке «Оленьи ручьи». Принятым постановлением областное законодательство было приведено в соответствие с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».



«Практическое применение и установление платы за посещение Шарташского лесопарка сегодня вопрос скорее дискуссионный, ведь мы говорим о 2031 г., а самое главное — мы имеем законное право и вовсе не применять данную практику! Возможно, в перспективе у нас появятся какие-то новые отдельные инфраструктурные объекты с платными услугами, но в целом Шарташский лесопарк по-прежнему будет доступен всем без исключения!» — сообщил на своей странице в Facebook А.Зиганшин.



Вместе с тем он отметил, что Шарташский лесной парк — это уникальная особо охраняемая природная территория, которая полностью находится в границах города Екатеринбурга и является излюбленным местом отдыха и занятия спортом горожан. На сегодняшний день реализуется долгосрочный проект по созданию рекреационно-оздоровительного кластера, на территории лесопарка и прилегающих территориях появится ряд функциональных объектов, призванных обогатить и разнообразить сценарии использования пространства, обеспечить комфортный досуг представителям всех возрастных и социальных групп. При этом особое внимание уделяется сохранению и развитию естественной природы и биоразнообразия.