Житель Верхней Пышмы предстанет перед судом по обвинению в вооруженном нападении на инкассаторов

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021 Прокуратура Верхней Пышмы направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в разбойном нападении на инкассаторов и хищении у них 6 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, преступление произошло 29 августа 2020 года в отделении банка по ул. Петрова в Верхней Пышме.



Злоумышленник направил оружие на инкассаторов, потребовал от них лечь на пол. После этого преступник вылил им на руки клеящую жидкость и похитил сумку-баул с денежными средствами.



«Обвиняемый готовился к нападению. Мужчина заранее собрал сведения о периодичности, времени прибытия и убытия инкассаторов, осуществляющих заправку банкоматов. В качестве оружия он использовал охотничий двуствольный обрез ружья, при себе у него находилась сменная одежда», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.



Житель Верхней Пышмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия, в особо крупном размере».