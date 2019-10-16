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СМТ-Клиника представит достижения в работе на международном форуме «Здравоохранение Урала — 2021» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В Екатеринбурге начала работу международная выставка-форум «Здравоохранение Урала — 2021». В торжественной церемонии открытия мероприятия принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что форум востребован медицинским сообществом, имеет практическую актуальную направленность.

«Мы системно и комплексно работаем над повышением качества и доступности медицинской помощи в регионе. 2020 год запомнится нам не только пандемией коронавируса. Уверен, он войдет в историю как новый этап в развитии всей системы здравоохранения. Борьба с вирусной угрозой заставила нас посмотреть на ситуацию под другим углом, оценить новые риски, с которыми мы можем столкнуться», — сказал Евгений Куйвашев.

Участниками мероприятия в этом году стали 150 организаций из разных городов России. В дни работы форума-выставки, с 13 по 16 апреля, запланировано проведение 40 деловых встреч, выступление 350 спикеров и экспертов.

Многопрофильный медицинский центр СМТ-Клиника представил на выставке стенд по темам: гастроэнтерология, диетология и эндокринология. А 15 апреля на площадке «Екатеринбург-Экспо» состоится выступление заведующего отделением эндоскопии многопрофильного центра Олега Деречина.

Врач-колопроктолог, хирург высшей категории, эндоскопист поделится с профессиональным сообществом опытом использования возможностей диагностической и оперативной эндоскопии в профилактике раннего колоректального рака и рака желудка, которые применяются в СМТ-Клинике. Олег Деречин расскажет о накопленном в СМТ-Клинике уникальном опыте раннего обнаружения новообразований в кишечнике с использованием современных диагностических систем и их безболезненного удаления с помощью малоинвазивных технологий, быстро и аккуратно.

Для всех гостей форума-выставки СМТ-Клиника проводит акцию, в рамках которой любой желающий может бесплатно получить пробирки для определения скрытой крови в кале. Помимо пробирки, в комплект входит все для самостоятельного экспресс-теста прямо дома. Тест позволяет быстро установить наличие повреждений кишечника и на ранних стадиях выявить симптомы таких заболеваний, как геморрой и различные повреждения кишечника, вплоть до ранних стадий рака.

«Здравоохранение Урала — 2021» — крупнейшая в регионах России международная специализированная выставка-форум медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов, фармацевтических препаратов, а также медицинских и санаторно-курортных услуг.

Мероприятие проводится при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, а также правительства Свердловской области.

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