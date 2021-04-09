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На Среднем Урале выявлено 130 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 84 тыс. 213 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 16 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 863. За сутки из больниц выписано 142 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 77 тыс. 701 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 173 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 657 тыс. 883 человека. За сутки зарегистрировано 338 летальных случаев (всего 103 тыс. 601), выздоровели 9 тыс. 611 человек (всего 4 млн 281 тыс. 776).

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