На Среднем Урале выявлено 124 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 апреля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 84 тыс. 083 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано 9 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 847. За сутки из больниц выписано 135 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 77 тыс. 559 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 320 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 649 тыс. 710 человек. За сутки зарегистрировано 277 летальных случаев (всего 103 тыс. 263), выздоровели 6 тыс. 656 человек (всего 4 млн 272 тыс. 165).
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