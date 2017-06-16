На Южном Урале осудили членов ОПГ за реализацию контрафактной табачной продукции на сумму более 222 млн рублей

УрБК, Челябинск, 09.04.2021. Миасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех жителей Челябинской области, которые в течение долгого времени реализовывали контрафактную табачную продукцию на территории Миасса.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, обвиняемые незаконно использовали товарные знаки, принадлежащие известным коммерческим организациям.



Организатор группы обвиняется по статье 30 части 3, 171 части 2 пункта «б» УК РФ «Покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Совместно с соучастниками — еще по двум статьям УК РФ.



За совершенные преступления организатора приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в 700 тыс. руб., остальные соучастники осуждены каждый к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом от 100 до 200 тыс. руб.



Отмечается, что также конфискованы в доход государства денежные средства в сумме 82 тыс. 800 руб., удовлетворены иски потерпевших на 22 млн руб. Помимо этого, будет уничтожена изъятая контрафактная продукция — около 1 млн пачек сигарет разных марок общей стоимостью более 222 млн руб.



Приговор не вступил в законную силу.